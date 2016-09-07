Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев в Улан-Удэ пообщается с представителями малого бизнеса и студентами

Экономика и бизнес
7 сентября, 0:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
В мероприятиях примут участие первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и представители министерств
Материал из 1 страницы
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправится в среду с рабочей поездкой в Бурятию. В столице региона, городе Улан-Удэ, он встретится с представителями малого и среднего бизнеса.

Как сообщает пресс-служба правительства, встреча пройдет на площадке Бурятского государственного университета, где Медведев также пообщается со студентами вуза. В мероприятиях примут участие первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и представители министерств.

В материалах кабмина отмечается, что в России насчитывается 5,5 млн малых и средних предприятий (МСП) в которых занято 18 млн граждан. Сектор малого предпринимательства в основном сосредоточен в сферах торговли и предоставления услуг населению. Средние предприятия в большей степени представлены в сферах с более высокой добавленной стоимостью - обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство. На малые и средние компании приходится только 5-6% общего объема основных средств предприятий и 6-7% объема инвестиций в основной капитал в целом по стране.

Правительство ранее утвердило Стратегию развития МСП в России до 2030 года. Ее главным ориентиром является увеличение к 2030 году его доли в валовом внутреннем продукте в два раза - с 20% до 40%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В гостинице Одессы произошла перестрелка между сотрудниками охранных фирм
2
Минторг США расширяет санкционный список в отношении России
3
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
4
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
5
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
6
Опрос: Клинтон не набирает нужного числа голосов для победы на выборах
7
Путин считает визит короля Бахрейна в РФ очень своевременным и важным
Темы дня
Реклама