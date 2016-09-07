Медведев в Улан-Удэ пообщается с представителями малого бизнеса и студентами

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправится в среду с рабочей поездкой в Бурятию. В столице региона, городе Улан-Удэ, он встретится с представителями малого и среднего бизнеса.

Как сообщает пресс-служба правительства, встреча пройдет на площадке Бурятского государственного университета, где Медведев также пообщается со студентами вуза. В мероприятиях примут участие первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и представители министерств.

В материалах кабмина отмечается, что в России насчитывается 5,5 млн малых и средних предприятий (МСП) в которых занято 18 млн граждан. Сектор малого предпринимательства в основном сосредоточен в сферах торговли и предоставления услуг населению. Средние предприятия в большей степени представлены в сферах с более высокой добавленной стоимостью - обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство. На малые и средние компании приходится только 5-6% общего объема основных средств предприятий и 6-7% объема инвестиций в основной капитал в целом по стране.

Правительство ранее утвердило Стратегию развития МСП в России до 2030 года. Ее главным ориентиром является увеличение к 2030 году его доли в валовом внутреннем продукте в два раза - с 20% до 40%.