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Глава Минвостокразвития РФ встретится с министром экономики и бизнесменами Японии

Экономика и бизнес
7 сентября, 2:06 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Ожидается, что этот визит станет продолжением недавно завершившихся переговоров второго Восточного экономического форума
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Министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка

Министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка

© Егор Алеев/ТАСС

ТОКИО, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка в среду проведет в японской столице переговоры с главой Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, а также встретится с представителями деловых кругов страны.

Ожидается, что этот визит станет продолжением недавно завершившихся переговоров второго Восточного экономического форума (ВЭФ). Токио на нем представлял премьер-министр Синдзо Абэ, министр экономики был одним из ключевых членов японской делегации.

Повестка дня

7 сентября Александр Галушка встретится с Хиросигэ Сэко, который в начале месяца параллельно занял должность министра, ответственного за развитие экономических отношений с Россией. В августе японский чиновник отметил, что одним из приоритетных направлений его работы станет реализация плана из восьми пунктов по развитию сотрудничества с РФ. Этот документ был предложен Японией в ходе майской встречи на высшем уровне в Сочи.

В рамках визита глава Минвостокразвития проведет переговоры с президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), председателем совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураямой, руководством Японского банка для международного развития (JBIC).

Основой для дальнейшего формирования экономического сотрудничества между Японией и Россией считается план, предложенный Абэ президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Сочи 6 мая. Документ направлен на развитие двусторонних отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, он предусматривает индустриализацию и расширение экспортной базы российского Дальнего Востока. Одно из направлений - активизация взаимодействия в области передовых технологий, атомной энергетики, межличностных культурных контактов. Отдельный пункт касается сотрудничества с целью увеличения средней продолжительности жизни россиян, в частности, за счет создания системы медицинских учреждений, центров здоровья и долголетия.

По стопам ВЭФ

Встреча Александра Галушки с главой Минэкономики Японии - очередной шаг по активизации двухстороннего экономического сотрудничества, ставший логическим продолжением майской встречи лидеров двух стран в Сочи. Она получила более конкретное содержание "на полях" владивостокского форума, где министр экономического развития России Алексей Улюкаев и Хиросигэ Сэко подписали протокол о намерениях, касающийся создания механизмов сотрудничества в области малого и среднего бизнеса.

В рамках ВЭФ Синдзо Абэ провел отдельную встречу с японскими предпринимателями, призвав национальные компании способствовать укреплению связей с РФ.

"Российско-японские отношения получили возможность развиваться. Экономика - крайне важное направление двустороннего взаимодействия. Я стремлюсь к объединению усилий для укрепления этих контактов", - подчеркнул премьер. Нынешний министр, ответственный за развитие отношений с Россией, принимал участие в этой встрече.

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