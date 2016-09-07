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IKEA открывает крупнейшую в России фабрику за €50 млн

Экономика и бизнес
7 сентября, 1:19 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова
Компания намерена увеличить долю товаров российского производства для отечественного рынка
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© Станислав Красильников/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Шведская IKEA открывает в среду крупнейшую в России мебельную фабрику за €50 млн под Великим Новгородом. С ее открытием компания намерена увеличить долю товаров российского производства для отечественного рынка, сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

"Новая мебельная фабрика под Великим Новгородом, инвестиции в которую составили более €50 млн, позволит увеличить объемы производства товаров для дома, которые наиболее востребованы российскими покупателями. Сейчас более 50% объема товаров в российских магазинах IKEA - отечественного производства, в настоящее время компания стремится увеличить долю товаров, которые производятся в России", - сказали в пресс-службе.

Полная мощность новой фабрики составит 7 млн единиц мебели в год, это будут каркасы для гардеробов и кухонь. В подразделение "ИКЕА Индастри Новгород" также входит действующий завод по производству древесностружечной плиты. На предприятиях трудятся более 500 сотрудников.

Как ранее сообщили в компании, на реализацию проекта по строительству фабрики в Новгородской области было затрачено более €50 млн, что стало крупнейшим вложением в производство IKEA в России. Помимо новгородской, в нашей стране работают еще три производственные площадки: в Есипове (Московская область), Тихвине (Ленинградская область) и городе Вятские Поляны (Кировская область). Общий объем инвестиций IKEA в России составляет более 100 млрд рублей.

Ожидается, что в официальном открытии примут участие губернатор Новгородской области Сергей Митин, генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге Эрик Хамаршельд, руководитель IKEA Industry Лейф Хультман, генеральный директор розничной сети IKEA в России Вальтер Каднар и другие.

В России IKEA работает с 1990 года, когда был открыт первый закупочный офис компании в Санкт-Петербурге. Первый розничный магазин IKEA был открыт 22 марта 2000 года в подмосковных Химках. За эти годы, по данным компании, покупателями магазинов IKEA стали более 171 млн человек. Во всех российских подразделениях IKEA работает более 12 тыс. человек.

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