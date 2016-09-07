Минвостокразвития РФ и компания МcKinsey разработали концепцию транспортных коридоров

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и международная консантинговая компания McKinsey разработали концепцию развития международных транспортных коридоров (МТК "Приморье-1" и МТК "Приморье-2"). Об этом ТАСС сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
"Здесь интерес со стороны китайской стороны высокий, у нас к ним конкретное предложение. Мы разработали вместе с компанией McKinsey концепцию развития транспортных коридоров. Сейчас ведутся переговоры с госкомитетом развития и реформ Китайской Народной Республики, по созданию органа управления по развитию этих транспортных коридоров", - рассказал он.
В 2018-2019 годах, сообщил Качаев, планируется закончить строительство моста через Амур, который соединит Еврейскую автономную область и китайскую провинцию Хэйлунцзян. Через него будут осуществляться поставки продукции дальневосточных предприятий в КНР.
"Возникает пограничный переход, будет в непосредственной близости от ТОР "Хабаровск", "Комсомольск-на-Амуре" и, соответственно, от ТОР, который недавно мы открыли в Еврейской автономной области, "Кимкано-Сутарский". Соответственно эта возможность пограничного перехода возникнет в ближайшее время - в 2018-2019 году мы закончим строительство", - рассказал Качаев.
Транспортный коридор "Приморье-1" свяжет приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через российские порты на востоке Приморья.
"Приморье-2" свяжет порты юго-запада Приморья - Посьет, Зарубино и Славянка с провинциями Китая, что позволит доставлять быстро грузы из северо-восточных территорий КНР в юго-восточные провинции Китая, а также в страны АТР и в обратном направлении.