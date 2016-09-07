Голикова: дефицит бюджета можно сократить на триллион рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета можно сократить на один триллион рублей при условии более эффективного использования средств, которые сейчас выпадают из-за неиспользованных остатков и недостатков систем управления. Об этом заявила председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова газете "Известия".

"Если говорить о сегодняшней ситуации, то это около триллиона рублей. Можно хоть так сложить, хоть по-другому, но мы все время будем находиться около этой цифры", - сказала Голикова.

Среди главных претензий контрольного ведомства по итогам проверки исполнения бюджета-2015 - плохое прогнозирование доходов, недостатки работы Пенсионного фонда России и рост депозитов госструктур. Кроме того, признаны низкоэффективными госпрограммы на сумму 1,6 трлн рублей (по оценке МЭР), в том числе программа поддержки инвалидов "Доступная среда", программы развития Дальнего Востока и Северного Кавказа. Все это, по мнению главы Счетной палаты, создает большие возможности для внутренней оптимизации бюджетного процесса.

Бюджет-2015 исполнен с доходами 13,5 трлн рублей (на 1,9% больше прогноза), расходами 15,6 трлн (на 1,5% меньше прогноза) и дефицитом 1,96 трлн рублей при пределе в 2,17 трлн.

В пресс-службе Пенсионного фонда "Известиям" сообщили, что представление Счетной палаты уже получили. "Во многом замечания касаются не работы ПФР, а устройства системы обязательного пенсионного страхования и ее законодательного регулирования, в том числе вопросы тарифной политики по ставкам страховых взносов. По всем замечаниям, которые ПФР может устранить, ведется работа, составлен внутриведомственный рабочий план по их устранению, большая часть замечаний уже устранена", - пояснил представитель фонда.