Торги в Токио открылись снижением котировок в пределах 1%

ТОКИО, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись в среду снижением основных показателей.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) опустился на 0,85% до отметки 16937,61 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,78% и остановился на отметке 1342,0 пункта.

Показатели на ТФБ ушли вниз на фоне резкого укрепления иены, которое произошло после публикации в США негативных данных по сектору услуг. Сильная иена негативно сказывается на положении японских компаний, ориентированных на внешние рынки.

"Иена вновь стала ключевым фактором на рынке. Недавнее ослабление до уровня 103,8 иен за $1 оказалось недолгим. Инвесторы сейчас возлагают надежды на сентябрьское заседание Банка Японии, где может быть принято решение о дальнейшем ослаблении денежной политики", - отметила аналитик Daiwa Securities Ёсими Кавасэ.

В начале торгов на 1,26% снизилась стоимость акций автоконцерна Toyota. Бумаги крупнейших японских финансовых корпораций Sumitomo Mitsui Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group также опустились на 1,23% и 2,29% соответственно.

Акции интернет-ритейлера Rakuten поднялись на 8,62%. На открытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне 101,58 - 101,59 иены за $1.