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Курс юаня к доллару укрепился до 6,6555

Экономика и бизнес
7 сентября, 4:53 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Китайские эксперты всреду отмечают, что укрепление валюты КНР происходит на фоне успешного окончания саммита G20
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ПЕКИН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Народный банк Китая (центробанк) повышает второй день подряд курс национальной валюты КНР жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте, укрепив юань на 121 базисный пункт - до 6,6555 за $1.

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Китайские эксперты всреду отмечают, что укрепление валюты КНР происходит на фоне успешного окончания саммита G20 в Ханчжоу. В принятом итоговом коммюнике мероприятия члены "двадцатки" приветствовали включение китайского юаня в корзину SDR (специальных прав заимствования) Международного валютного фонда.

Как полагает аналитик Mizuho Securities Чэнь Цзянгуан, в ближайшее время следует ожидать небольшой коррекции обменного курса китайской валюты. "Правительство продолжает сохранять контроль над процессом формирования обменных курсов к валютам других стран, поэтому в скором времени произойдет небольшое удешевление юаня к доллару", - сообщил эксперт корреспонденту ТАСС.

Реформа механизма формирования обменного курса юаня к доллару началась в августе прошлого года. Китайский центробанк тогда объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.

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