Курс юаня к доллару укрепился до 6,6555

Дальняя авиация в рамках учений "Кавказ-2016" проверила ПВО на юге РоссииАрмия и ОПК 7 сентября, 5:04
Трое членов экипажа МКС вернулись на ЗемлюКосмос 7 сентября, 4:21
Голикова: дефицит бюджета можно сократить на триллион рублейЭкономика и бизнес 7 сентября, 3:50
Apple представит новый iPhoneЭкономика и бизнес 7 сентября, 3:19
Участники форума "Армия-2016" обсудят противодействие угрозам нацбезопасности РоссииАрмия и ОПК 7 сентября, 3:17
Суд над актером Биллом Косби начнется 5 июня 2017 годаКультура 7 сентября, 3:10
Эксперт: переговоры Москвы и Эр-Рияда повышают шансы на "заморозку" объемов добычи нефтиЭкономика и бизнес 7 сентября, 2:52
Александр Ширвиндт поставит в Театре сатиры американскую комедию "Никогда не поздно"Культура 7 сентября, 2:44
СМИ: мать российского летчика Ярошенко написала письмо президенту СШАПолитика 7 сентября, 2:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Народный банк Китая (центробанк) повышает второй день подряд курс национальной валюты КНР жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте, укрепив юань на 121 базисный пункт - до 6,6555 за $1.
Китайские эксперты всреду отмечают, что укрепление валюты КНР происходит на фоне успешного окончания саммита G20 в Ханчжоу. В принятом итоговом коммюнике мероприятия члены "двадцатки" приветствовали включение китайского юаня в корзину SDR (специальных прав заимствования) Международного валютного фонда.
Как полагает аналитик Mizuho Securities Чэнь Цзянгуан, в ближайшее время следует ожидать небольшой коррекции обменного курса китайской валюты. "Правительство продолжает сохранять контроль над процессом формирования обменных курсов к валютам других стран, поэтому в скором времени произойдет небольшое удешевление юаня к доллару", - сообщил эксперт корреспонденту ТАСС.
Реформа механизма формирования обменного курса юаня к доллару началась в августе прошлого года. Китайский центробанк тогда объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.
Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.