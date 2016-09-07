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Клиенты ВТБ на Дальнем Востоке увеличили расчеты в юанях на треть

Экономика и бизнес
7 сентября, 8:08 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Объем расчетов эквивалентен 1,78 млрд руб.
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ХАБАРОВСК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Объем расчетов в юанях клиентов ВТБ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) вырос в первом полугодии почти на треть, до 184,1 млн юаней (1,78 млрд руб.). Об этом сообщили в пресс-службе банка по Дальнему Востоку.

"По итогам первого полугодия объем расчетов в юанях клиентов ВТБ в Дальневосточном федеральном округе составил 184,1 млн юаней, что эквивалентно 1,78 млрд руб. (рост к аналогичному периоду прошлого года на 32%). Рублевые расчеты по внешнеторговым контактам превысили 15,3 млрд руб. (рост на 22,6%)", - уточнили в пресс-службе.

Экспортные платежи в китайской валюте клиенты ВТБ получили в основном за поставляемые в КНР лесоматериалы, сою и продукты питания. Импортные платежи в юанях проведены по контрактам на поставку машин и оборудования, запчастей, металлов, кормовых добавок, одежды, продовольственных товаров и за услуги по аренде помещений.

В рублях по внешнеторговым контрактам рассчитывались, в частности, за стройматериалы, ГСМ, оборудование, оказание различных услуг, аренду. В российской валюте клиенты ВТБ получали экспортную выручку за поставки лесоматериалов, кондитерских изделий, перевалку грузов.

По состоянию на 30 июня 2016 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 333,5 млрд руб.) и средствам клиентов (7 859,1 млрд руб.). Основным акционером ВТБ является правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.

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