Медведев объявил о запуске "Бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства"

УЛАН-УДЭ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о запуске информационной системы "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства", призванной упростить процесс открытия нового бизнеса.

Презентация проекта прошла в Бурятском государственном университете.

Как отмечается в материалах презентации, система является бесплатным ресурсом для тех, кто хочет открыть свой бизнес и работать честно, легально, платить все налоги и отчисления, зарабатывая на будущее свое и своих детей. "Бизнес-навигатор МСП" включает маркетинговый инструментарий, направленный на снижение рыночных рисков при открытии (расширении) бизнеса в "массовом" секторе. Это достигается за счет раскрытия доступных рыночных ниш и расчета потенциала продаж и финансово-экономических показателей.

Базовой функцией бизнес-навигатора является предоставление доступа в режиме "одного окна" к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и о специализированных финансово-кредитных продуктах. Система позволяет в несколько шагов проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу и даже району, узнать информацию о конкурентах по виду деятельности, объем спроса.

Во время презентации авторы проекта сверстали бизнес-план за несколько минут. "Вы оставите без работы большое количество бизнес-консультантов", - сказал премьер. Первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что для проекта впоследствии должно быть разработано мобильное приложение.

Премьер о необходимости развития малого и среднего бизнеса

Медведев заявил, что вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны был значительно больше, чем сейчас. "Понятно, почему мы такое внимание уделяем малому и среднему бизнесу: именно наличие малого и среднего бизнеса делает экономику страны устойчивой", - сказал глава кабмина.

По его данным, сейчас "малый и средний бизнес дает около 20 млн рабочих мест". "Цифра немаленькая, а с другой стороны она пока не очень большая, потому что мы понимаем - в большинстве стран Европы, других континентов малый бизнес принимает на себя еще большую нагрузку", - сказал председатель правительства. Он заверил: "Задача развития малого и среднего бизнеса остается актуальной для государства, для экономики, мы бы хотели чтобы вклад малого и среднего бизнеса в валовый продукт страны был существенно больше".

Медведев напомнил о принятых в последнее время решениях для поддержки предпринимателей. По его словам, помощь малому и среднему бизнесу может оказать реализация проекта создания бизнес-навигатора.

"Пока он доступен в 76 городах с населением свыше 250 тыс. человек, но с начала следующего года это количество увеличится до 170 городов с населением свыше 100 тыс. человек", - отметил Медведев. Он добавил, что в дальнейшем программа будет распространяться и на другие населенные пункты, чтобы "бизнес-навигатор был актуален практически по всей территории России".

Дополнительное регламентирования проверок малого и среднего бизнеса

Медведев также не исключает дополнительного регламентирования проверок малого и среднего бизнеса. Глава кабинета министров объяснил, что законодательство о защите прав потребителей остается "самым строгим с точки зрения защиты интересов граждан", поэтому используется при проведении проверок. "Как в любом случае, возникают и перекосы, потому, чтобы спровоцировать проверку, вполне легко найти любого обиженного потребителя, который, может быть, даже и не пользовался услугами, или просто с кем-то договориться, чтобы кто-то написал заявление, и маховик проверки начнет раскручиваться в свободном варианте, без согласования с прокуратурой", - признал Медведев.

Он отметил, что эта тема обсуждалась на совещании у президента РФ Владимира Путина в присутствии представителей Генпрокуратуры. "Там было дано поручение, которое должно быть исполнено к концу ноября, чтобы такие случаи регламентировать, может быть, есть смысл защиту прав потребителей осуществлять не иначе как с согласия прокуроров в таких случаях", - предположил премьер-министр.

По его мнению, действующее законодательство строгое. "Обязательно ответ какой-то найдем", - заверил он.