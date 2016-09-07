ЦБ отозвал лицензию у Выборг-банка и НКО "Транзит"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Банк России отозвал с 7 сентября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у Выборг-банка (Ленинградская область, город Выборг) и махачкалинского НКО "Транзит", сообщает регулятор.

По данным ЦБ, Выборг-банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

В результате исполнения банком требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принимаемым рискам, достаточность капитала банка снизилась до критических значений.

Выборг-банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 августа 2016 г. занимал 349-е место в банковской системе РФ.

В результате исполнения НКО "Транзит" требования ЦБ по формированию резервов под неправомерно учтенную вексельную задолженность возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства банка. Согласно данным отчетности, по величине активов НКО "Транзит" на 1 августа 2016 года занимала 650-е место в банковской системе РФ.

Выплаты вкладчикам

Выплаты страхового возмещения вкладчикам Выборг-банка начнутся не позднее 21 сентября, сообщила госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов". Для оперативного приема заявлений и максимально быстрых выплат компенсаций АСВ использует банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 13 сентября.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 7 сентября.