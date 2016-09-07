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СМИ: Минфин предлагает заморозить финансирование части проектов из ФНБ

Экономика и бизнес
7 сентября, 8:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Чтобы уложиться в целевой дефицит на 2017-2019 гг. в 5,9 трлн руб., не хватает 3,5 трлн, пишет газета "Ведомости"
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минфин предлагает заморозить финансирование части инвестиционных проектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такая идея содержалась в материалах министерства к бюджетному совещанию у первого вице-премьера Игоря Шувалова, пишет газета "Ведомости".

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Идея обсуждается, подтвердили изданию два федеральных чиновника - Белого дома и одного из министерств финансово-экономического блока.

Чтобы уложиться в целевой дефицит на 2017-2019 гг. в 5,9 трлн руб., не хватает 3,5 трлн, следует из материалов Минфина, с которыми ознакомилась газета (при фиксированных все три года расходах 15,787 трлн). 2,4 трлн руб. Минфин рассчитывает привлечь, в первую очередь повысив налоговую нагрузку на нефтяников и "Газпром" и собрав больше дивидендов с госкомпаний. Не хватает 1,1 трлн руб. В 2018 г. заканчивается ликвидная часть резервных фондов, которая не вложена в проекты. Придется либо заморозить финансирование текущих инвестиционных проектов на 261 млрд руб., либо увеличить программу приватизации или займов не менее чем на 500 млрд руб., заключает Минфин.

Подобные предложения в Минэкономразвития не поступали, утверждает его представитель.

ФНБ, изначально предназначенный страховать пенсионную систему, хранился в ликвидных инструментах и использовался для борьбы с кризисом в 2008-2009 гг. В 2013 г. президент Владимир Путин решил часть ФНБ направить на инфраструктурные проекты. Квота составила 40%, но не более 1,738 трлн руб. плюс по 10% для проектов Российского фонда прямых инвестиций и "Росатома" (по 290 млрд руб.). В 2015 г. концепция поменялась: Путин распорядился не начинать финансирование новых проектов из ФНБ. Летом министр финансов Антон Силуанов сказал, что ФНБ также может тратиться на финансирование дефицита бюджета, как и Резервный фонд.

Из слов чиновников и предложений Минфина следует, что министерство хочет увеличить ликвидную часть ФНБ (не зарезервированную под инвестпроекты), чтобы финансировать дефицит бюджета, пишет газета.

Всего в ФНБ на 1 сентября было 4,7 трлн руб., из них 1,9 трлн зарезервировано под инфраструктурные проекты, проекты "Росатома" и РФПИ, а также на помощь банкам. Если предложение о замораживании поступит от Минфина официально, будет ревизия всех проектов и решение будет приниматься по каждому отдельно, говорит чиновник финансово-экономического блока правительства. Приостановить финансирование проектов сложно, продолжает он: юридически можно отозвать лимиты только в случае форс-мажора. Но есть одобренные проекты, деньги которым выделены лишь на бумаге, отмечает источник издания, и такие проекты под угрозой.

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