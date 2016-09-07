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Готовится постановление о приоритете производителей из РФ при госзакупках

Экономика и бизнес
7 сентября, 11:20 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 7, сентября. /ТАСС
Документ согласовывают Минэкономразвития и Минкомсвязи
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УЛАН-УДЭ, 7 сентября. /ТАСС/. Постановление, закрепляющее приоритет отечественных производителей перед иностранными при госзакупках, готовится в правительстве, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Документ внесен в правительство и находится в стадии согласования. Я думаю, в ближайшие две-три недели мы этот документ выпустим", - сказал Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Бурятии.

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Представители деловых кругов сообщили главе правительства о том, что в развитие закона, дающего приоритет отечественным производителям перед иностранными при закупках, производимых госкомпаниями, не принята необходимая нормативная база. Соответственно, по их словам, у госкомпаний нет легитимных оснований отдавать приоритет российским производителям.

Как подчеркнул Медведев, здесь очевидно, что "мы должны идти от рынка, а задача государства - обеспечить приоритет для своих товаров и услуг".

Премьер уточнил, что необходимый проект постановления сейчас согласовывают Минэкономразвития и Минкомсвязи. "Но, естественно, применять такого рода решения нужно осмысленно, чтобы это не вело к сужению рынка и вымыванию товаров, которые пользуются спросом, должны идти от интересов потребителей", - подчеркнул он.

Особая ситуация, отметил Медведев, с закупками фармацевтических товаров. "Здесь нужно действовать очень аккуратно, потому что это вопрос здоровья и жизни. Но тем не менее курс и здесь на поддержку отечественных производителей, чтобы эти товары были доступнее и дешевле", - сказал премьер.

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