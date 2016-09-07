СМИ: в развитие молочного скотоводства направят 61,7 млрд руб. инвестиций

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Реализация программы развития племенного молочного скотоводства позволит к 2025 году нарастить почти на 40% производство российского сырого молока и снизить зависимость от импортного сырья с нынешних 26% до 9%. Инвестиции в реализацию программы оцениваются в 61,7 млрд руб. Проект документа, который подготовила рабочая группа представителей бизнеса, науки и государства, пишет газета "Коммерсантъ", располагающая копией документа.

Документ обсуждался 6 сентября на совещании в Минсельхозе с участием директора департамента животноводства и племенного дела Харона Амерханова, сообщил изданию один из участников совещания.

По данным авторов проекта, в 2015 году в России было продано 37,4 млн тонн сырого молока, 26% которого занял импорт. К 2025 году потребление сырого молока должно вырасти до 46,9 млн тонн, доля импортного сырья при этом снизится до 9%. Внутреннее производство за девять лет должно вырасти на 37%, с 30,8 до 42,2 млн тонн (Минсельхоз сейчас прогнозирует среднегодовой рост производства до 2020 года в 0,1-0,2 млн тонн).

Общий объем финансирования программы оценен в 61,7 млрд руб. Предполагается, что примерно треть расходов на нее покроет бизнес. На эти средства за девять лет в стране должна быть создана единая система идентификации крупного рогатого скота (КРС), сеть независимых генетических лабораторий и селекционных центров.

Всей работой по развитию генетики должны заняться профильные ассоциации, создание которых также предусмотрено в программе. Сейчас вопросы развития племенного скотоводства в ведении Минсельхоза и государственных научных центров, говорит исполнительный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко", один из разработчиков программы) Артем Белов. По его словам, ряд независимых ассоциаций, которые уже существуют, недостаточно эффективны без господдержки. Стимулировать их заниматься генетикой предлагается путем перераспределения существующих мер поддержки и выделения дополнительных 5,8 млрд руб. субсидий до 2020 года на создание инфраструктуры.

Действие программы, считают ее авторы, приведет к выпадению 113,8 млрд руб. доходов бюджета от пошлин на импортное сырое молоко к 2025 году. Но эти средства будут компенсированы 131,5 млрд руб. полученных налогов от российской молочной и смежных отраслей. По данным "Союзмолока", в 2015 году экспорт молочных продуктов из России сократился на 6% до 670 тыс. тонн.

Как заявил газете представитель Минсельхоза, проект программы содержит рациональные предложения, но есть ряд вопросов, которые будут обсуждаться на дальнейших встречах с ее авторами.