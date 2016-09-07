Якутия на ВЭФ заключила 15 соглашений на более 325 млрд рублей

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ЯКУТСК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Якутия на полях второго Восточного экономического форума (ВЭФ), проходившего 2-3 сентября во Владивостоке, подписала 15 соглашений на общую сумму более 325 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем на первом ВЭФ в 2015 году, сообщил журналистам первый зампред правительства республики, министр экономики Алексей Стручков.
"Всего Якутия представила 22 проекта в рамках второго Восточного экономического форума на общую сумму более 700 млрд рублей. По итогам подписано 15 соглашений на сумму свыше 325 млрд рублей", - сказал он.
Подписаны соглашения в сфере туризма, экологии, развития человеческого капитала, экспорта, энергетики, сельского хозяйства и экономики. Соглашения заключили компании "Алроса", "Колмар", Корпорация развития Якутии и правительство республики.
Ранее ТАСС сообщал, что среди инвестпроектов Якутии, которые были отобраны Минвостокразвития, наибольшая сумма инвестиций потребуется в сфере ТЭК - 495 млрд рублей, судостроения - 65 млрд рублей. Стоимость проекта строительства мостового перехода через реку Лена - 56 млрд рублей, горнодобывающие проекты потребуют вложения 13,3 млрд рублей, сельское хозяйство - 5,5 млрд рублей, туризм - 4 млрд рублей, сфера IT - технологий - 2 млрд рублей.
На первом ВЭФ Якутия заключила соглашения на сумму более 168 млрд рублей.