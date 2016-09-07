Шувалов опроверг сообщения о "заморозке" финансирования инвестпроектов из ФНБ

УЛАН-УДЭ, 7 сентября. /ТАСС/. "Заморозка" финансирования части инвестиционных проектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривается, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Газета "Ведомости" в среду написала, что Минфин предлагает заморозить финансирование части инвестпроектов из ФНБ. По информации издания, данная идея содержалась в материалах министерства к бюджетному совещанию у Шувалова.

"Не обсуждалось. Мы этого не обсуждали даже. Вчера тема по ФНБ была о том, что часть средств, которые получили РЖД, они готовы вернуть, потому что у них идет удачное размещение. И они наоборот обращаются в правительство с тем, чтобы мы часть средств, которые ФНБ предоставлял, вернуть в фонд для перераспределения на другие проекты", - сказал Шувалов. - Совсем не звучит такая тема, чтобы что-то замораживать, не было такого".

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"Ведомости" ознакомились с материалами Минфина, из которых следует, что чтобы уложиться в целевой дефицит на 2017-2019 гг. в 5,9 трлн руб., не хватает 3,5 трлн (при фиксированных все три года расходах 15,787 трлн). 2,4 трлн руб.

Минфин рассчитывает привлечь, в первую очередь повысив налоговую нагрузку на нефтяников и "Газпром" и собрав больше дивидендов с госкомпаний. Не хватает 1,1 трлн руб.

В 2018 г. заканчивается ликвидная часть резервных фондов, которая не вложена в проекты. Придется либо заморозить финансирование текущих инвестиционных проектов на 261 млрд руб., либо увеличить программу приватизации или займов не менее чем на 500 млрд руб., заключает Минфин.

Всего в ФНБ на 1 сентября было 4,7 трлн руб., из них 1,9 трлн зарезервировано под инфраструктурные проекты, проекты "Росатома" и РФПИ, а также на помощь банкам.