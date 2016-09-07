Эксперт: успехи РФ в Сирии подтолкнули саудовцев к нефтяной сделке

КАИР, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Эр-Рияд пошел на нефтяную сделку с Москвой на фоне изменившейся в результате успешных действий России ситуации в Сирии. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС египетский эксперт, глава экономической редакции журнала "Аль-Ахрам аль-Араби" Хамди аль-Гамаль.

"Безусловно, это соглашение между крупнейшими производителями углеводородов в мире идет в рамках их координации с тем, чтобы вернуть рынок нефти к балансу, и все это неуклонно приведет к тому, что результатом договоренностей станет повышение цен, которые упали на фоне политических неурядиц, а не экономических проблем, - сказал он. - Да, ранее саудовцы отказывались заключать с РФ подобные сделки, однако изменившаяся ситуация на местах, главным образом в Сирии, привела к тому, что они поменяли свою позицию".

Роль Сирии

Как пояснил аль-Гамаль, снижение цен на нефтяных рынках произошло в том числе по причине политических позиций и столкновения интересов России и Саудовской Аравии в Сирии. "Теперь же, исходя из сегодняшней обстановки в Сирии, Садовская Аравия вновь была вынуждена думать о мирном решении конфликта, и они (саудовцы) уже так яро не требуют ухода президента Башара Асада. Сейчас я ожидаю, что Москва и Эр-Рияд договорятся в конце концов и в политическом плане, поскольку здесь не идет речь о политике, всем рулит исключительно экономика", - считает он.

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По убеждению эксперта, экономическая составляющая всегда преобладала и будет преобладать над политической. "Ведь у политики всего две цели - либо достижение совместных экономических интересов, как это и произошло с соглашением между РФ и саудовским королевством, либо отстаивание личных алчных амбиций за счет других государств, как это было в случае с Сирией, когда США и Запад захотели транспортировать газ через ее территорию, а им отказали", - указал собеседник агентства.

Он не сомневается, что "именно Сирия - ключ ко всему". "А противостояние на территории Сирии - это война за нефть и газ, а не революция или гражданская война, - уверен аль- Гамаль. - Это - мировая война на земле сирийцев за черное золото". По его словам, открытие в египетском Средиземноморье больших запасов газа, а также потеря Западом своих позиций в Сирии одновременно с успехами правительственной армии, а также поддержка Россией Асада, ее отношение к самой стране и сохранению ее территориальной целостности привело к тому, что чаша весов склонилась в сторону Москвы и Дамаска.

"Я уверен, что Россия стала главным игроком в регионе, у нее также большое влияние в Иране, и происходит сближение с Саудовской Аравией, - полагает он. - Мы, конечно, не можем сказать, что это полное поражение Запада, однако мяч теперь не на его стороне, не в руках американцев, британцев и т. д., и саудовцы, руководствуясь политическим разумом, поняли это. Кроме того, не стоит забывать здесь еще и про позицию такого немаловажного игрока как Египет, который с большим пиететом и уважением относится к России и в то же время состоит в хороших отношениях с Эр-Риядом".

Влияние на ОПЕК

Говоря о будущем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), эксперт выразил уверенность в том, что договоренности между РФ и Саудовской Аравией затронут и нефтяную сделку с Ираном, все по той же причине - влияния России на Исламскую Республику.

Он полагает, что в обозримом будущем хозяйничать на нефтяном рынке будет "восточный блок", в первую очередь Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и все страны Персидского залива в целом. Восток будет контролировать цены на нефть, - отметил аль-Гамаль. - США и Европе, наоборот, придется уйти с него, они не смогут ничего определять, не будут оказывать влияние на ОПЕК, а в будущем эта организация станет полностью российско-ирано-саудовской".

Что касается Катара и его притязаний, то, как указал египетский экономист, эмират в одиночку "не сможет выйти за рамки общеаравийского консенсуса и этого соглашения". "Один он не будет противопоставлять себя государствам Персидского залива и России, и еще именно поэтому это очень важный договор, и я ожидаю, что в перспективе нефть обязательно пойдет вверх", - подчеркнул он.