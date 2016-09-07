Жажда скорости: самые дорогие автомобили, проданные на аукционах

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7 сентября аукционный дом Sotheby's выставил на продажу автомобиль Austin Princess, принадлежавший одному из основателей The Beatles Джону Леннону. Известно, что Sotheby's установил собственный рекорд по выручке, полученной с продажи одного автомобиля в декабре 2015 года, пустив с молотка Ferrari 290 MM производства 1956 года за $28,1 млн.
ТАСС собрал десятку самых дорогих авто, проданных на аукционах.