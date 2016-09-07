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Жажда скорости: самые дорогие автомобили, проданные на аукционах

Экономика и бизнес
7 сентября, 15:04 UTC+3
Почти весь список составили машины, сошедшие с конвейера итальянской компании Ferrari
Материал из 1 страницы
Austin Princess, принадлежавший Джону Леннону

Austin Princess, принадлежавший Джону Леннону

© EPA/ANDY RAIN

7 сентября аукционный дом Sotheby's выставил на продажу автомобиль Austin Princess, принадлежавший одному из основателей The Beatles Джону Леннону. Известно, что Sotheby's установил собственный рекорд по выручке, полученной с продажи одного автомобиля в декабре 2015 года, пустив с молотка Ferrari 290 MM производства 1956 года за $28,1 млн.

ТАСС собрал десятку самых дорогих авто, проданных на аукционах.

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