Минфин не предлагает введение прогрессивной шкалы подоходного налога с 2018 г.

УЛАН-УДЭ, 7 сентября. /ТАСС/. Минфин России не предлагает и не предлагал введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин.

"Мы это не обсуждаем и не предлагаем. Мы не выходим с предложениями о прогрессивной шкале подоходного налога (после 2018 года - прим. ред.)", - сказал он.

Ранее о необходимости сохранения плоской шкалы налога на доходы физических лиц заявлял замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский. По его словам, любая прогрессивная система налогообложения на фундаментальном уровне дестимулирует человека работать больше.

Представители разных ветвей власти неоднократно выходили с предложением увеличить нагрузку на богатых. Чаще всего упоминались: прогрессивная шкала НДФЛ, налог на роскошь, повышенные ставки на элитную недвижимость, яхты, частные самолеты.

В июле 2016 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин видит возможности для совершенствования механизма контроля за крупными расходами чиновников с точки зрения налоговых последствий. Сегодня механизм контроля таких последствий не предполагает.