Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Украина намерена добиваться запрета на международные полеты самолетов марки "Ан", которые используются в России, если российская сторона откажется от сервисного обслуживания летательных аппаратов на киевском госпредприятии. Об этом заявил президент украинского госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба.

"Наша компания как разработчик имеет право поставить вопрос о запретах на полеты самолетов "Ан", которые эксплуатируются в РФ", - сказал он на пресс-конференции, пояснив, что это возможно в том случае, если российская сторона откажется от сервисного обслуживания на киевском предприятии.

"Сейчас компании, эксплуатирующие "Ан" в России, пытаются уйти от сервиса "Антонова" и эти функции переложить на российские компании, в частности, на "Ильюшин",- сказал Коцюба.

Ранее неофициальные источники сообщали, что российские компании, эксплуатирующие крупнейшие в мире грузовые самолеты Ан-124 "Руслан", разработанные в Киеве, намерены отказаться от техобслуживания на Украине. До сих пор техобслуживанием занимался украинский концерн "Антонов" совместно с российским предприятием "Авиастар-СП". Ан-124 "Руслан" в РФ в основном эксплуатируют компания "Волга- Днепр" и Воздушно-космические силы.

Госконцерн "Антонов" в сентябре 2015 года по решению правительства Украины вышел из украинско-российского СП "ОАК-Антонов", а Минэкономики заявило, что участие украинской стороны в этом предприятии "нецелесообразно из- за приостановки работы над рядом совместных проектов".