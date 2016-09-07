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Путин не встречался отдельно с Вексельбергом накануне обысков в "Ренове"

Экономика и бизнес
7 сентября, 13:15 UTC+3 МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что имело место опосредованное общение в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке
Материал из 1 страницы
Президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг (в центре)

Президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг (в центре)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не встречался отдельно с главой "Реновы" Виктором Вексельбергом, имело место опосредованное общение в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что у Вексельберга была встреча с президентом накануне проведения обысков в его компании "Ренова".

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"Отдельной встречи не было. Вексельберг принимал участие в работе Восточного экономического форума, он участвовал также в ряде двусторонних встреч президента в составе российской делегации, имеются ввиду переговоры с президентом Южной Кореи. Поэтому такое опосредованное общение имело место, но отдельных встреч никаких не было", - сказал Песков.

Фигурант резонансного коррупционного дела, совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик, подозреваемый вместе с бывшим гендиректором ПАО "Т Плюс" Борисом Вайнзихером в передаче более 800 млн рублей взяток бывшему руководству Коми, ставлен в Сыктывкарский городской суд для решения вопроса о мере пресечения.

По данным следствия, фигурантами громкого уголовного дела на данный момент являются Борис Вайнзихер, Евгений Ольховик и находящийся сейчас за границей бывший руководитель ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин.

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