McDonald's в РФ рассчитывает удержать прибыль в 2016 году на уровне 2015 года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. McDonald's планирует удержать прибыль по итогам 2016 года на уровне 2015 года, возможен небольшой рост, заявил сегодня журналистам управляющий директор McDonald's в России Алексей Семенов.
"Конкретные цифры мы не называем. Будет на уровне двузначных цифр, планируем удержать на уровне прошлого года, возможно улучшить", - сказал он.
Отвечая на вопрос об аналогичном прогнозе на 2017 год, Семенов отметил, что о конкретных цифрах говорить рано, так как компания находится в процессе планирования. "Исходим из того, что рынок питания вне дома будет находится в состоянии стагнации или не большого роста", - добавил он.
Семенов отметил, что компания растет вместе с рынком, сохраняя долю на нем. По его словам, сложнее всего развиваться в Петербурге из-за высокой конкуренции.
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's присутствует на российском рынке 26 лет. Всего в настоящее время 574 ресторана сети в России. В 2016 году планируется открыть 60-65 ресторанов, в 2017 году - порядка 60 в регионах, где уже есть сетевые рестораны. Инвестиции в развитие сети в текущем году составят 9 млрд руб., аналогичные вложения компания рассчитывает осуществить и в будущем году.