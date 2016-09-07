Улюкаев предложил распространить режим ТОР на арктическую зону РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает перенести с 2020 года на 2017 год возможность создания территорий опережающего развития (ТОР) в арктической зоне страны. Об этом доложил на совещании у президента РФ Владимира Путина глава ведомства Алексей Улюкаев.

"Мы выступаем с инициативой и просим принять решение о возможности, во-первых, распространения режима территорий опережающего социально-экономического развития на арктическую зону с 2017 года - в законе разрешается с 2020 года, мы просим с 2017 года", - сказал министр.

Улюкаев предложил также распространить на арктические гавани режим свободного порта, действующий на Дальнем Востоке.