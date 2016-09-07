Путин поручил правительству до конца сентября утвердить план по борьбе с АЧС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца сентября утвердить план по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом заявил глава государства на совещании с членами кабинета министров.

Как отметил Путин, срок поручения по организации мер по борьбе с АЧС уже истек. "Сегодня уже 7 сентября, а мы договорились о том, что такие предложения будут подготовлены до 1 сентября", - сказал президент.

Вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что правительство утвердит до конца сентября план работы по борьбе с АЧС, при этом некоторые наиболее важные меры уже начали реализовываться.

"Давайте договоримся, что до конца сентября это будет сделано",- подвел итог президент РФ.

Впервые АЧС была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству.

Рынок КНР для свинины

Комплекс мер по борьбе с африканской чумой свиней и другими заболеваниями потребуется провести для открытия китайского рынка для экспорта российской свинины, заявил президент РФ.

"Вы просили меня с китайскими коллегами поговорить с тем, чтобы для нас был открыт китайский рынок, очень перспективный и большой. Но есть проблемы, которые для этого мы должны решить, не только для организации этого экспорта, но и для повышения качества продукции внутри страны. Нужно эффективно бороться с распространением инфекционных заболеваний среди животных, в том числе африканской чумой свиней", - подчеркнул Путин.