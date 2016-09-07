Левитин предложил разработать рекомендации по внедрению лучших инвестпрограмм в регионах

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ТЮМЕНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин предложил разработать методические рекомендации по внедрению лучших инвестиционных практик в регионах РФ.
"Нужно разработать методические рекомендации, дорожные карты, которые будут формироваться из лучших практик регионов, которые применимы к конкретным субъектам РФ или группе регионов. Нужно определить ответственных за внедрение этих практик", - сказал помощник президента РФ в среду в Тюмени на заседании рабочей группы при Госсовете РФ.
По мнению Левитина, для контроля внедрения нужно выстроить систему мониторинга. "Необходимо акцентировать внимание в субъектах федерации и на работе управленческих команд через образование и мотивацию. Такая работа уже проходит в Российской академии народного хозяйства и государственной службы", - добавил Левитин.