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Левитин предложил разработать рекомендации по внедрению лучших инвестпрограмм в регионах

Экономика и бизнес
7 сентября, 15:15 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 7, сентября. /ТАСС
По мнению помощника президента РФ, для контроля внедрения нужно выстроить систему мониторинга
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ТЮМЕНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин предложил разработать методические рекомендации по внедрению лучших инвестиционных практик в регионах РФ.

"Нужно разработать методические рекомендации, дорожные карты, которые будут формироваться из лучших практик регионов, которые применимы к конкретным субъектам РФ или группе регионов. Нужно определить ответственных за внедрение этих практик", - сказал помощник президента РФ в среду в Тюмени на заседании рабочей группы при Госсовете РФ.

По мнению Левитина, для контроля внедрения нужно выстроить систему мониторинга. "Необходимо акцентировать внимание в субъектах федерации и на работе управленческих команд через образование и мотивацию. Такая работа уже проходит в Российской академии народного хозяйства и государственной службы", - добавил Левитин.

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