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Россвязь зарегистрировала декларацию о соответствии на iPhone 7

Экономика и бизнес
7 сентября, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Как сообщает пресс-служба ведомства, iPhone 7 соответствует всем необходимым требованиям и может использоваться на сети связи общего пользования
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство связи (Россвязь) зарегистрировало декларацию о соответствии смартфона Apple iPhone7 производства компании Apple Inc, говорится в сообщении ведомства.

"Абонентская радиостанция Apple iPhone 7 производства фирмы Apple Inc. соответствует всем необходимым требованиям и может использоваться на сети связи общего пользования", - говорится в сообщении.

Apple проведет презентацию, в ходе которой представит последние модели своих устройств. Компания до самого мероприятия традиционно не раскрывает, какими именно гаджетами она попытается удивить публику в этот раз, однако эксперты практически не сомневаются, что Apple представит долгожданный смартфон iPhone 7, а также новую версию своих "умных" часов Apple Watch.

Презентация, которая пройдет в стенах комплекса Bill Graham Civic Auditorium  в Сан-Франциско (штат Калифорния), начнется в 10:00 по времени Западного побережья США (20:00 мск).

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