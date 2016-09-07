Россвязь зарегистрировала декларацию о соответствии на iPhone 7

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство связи (Россвязь) зарегистрировало декларацию о соответствии смартфона Apple iPhone7 производства компании Apple Inc, говорится в сообщении ведомства.

"Абонентская радиостанция Apple iPhone 7 производства фирмы Apple Inc. соответствует всем необходимым требованиям и может использоваться на сети связи общего пользования", - говорится в сообщении.

Apple проведет презентацию, в ходе которой представит последние модели своих устройств. Компания до самого мероприятия традиционно не раскрывает, какими именно гаджетами она попытается удивить публику в этот раз, однако эксперты практически не сомневаются, что Apple представит долгожданный смартфон iPhone 7, а также новую версию своих "умных" часов Apple Watch.

Презентация, которая пройдет в стенах комплекса Bill Graham Civic Auditorium в Сан-Франциско (штат Калифорния), начнется в 10:00 по времени Западного побережья США (20:00 мск).