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"Газпром" получил первые разрешения на "Турецкий поток"

Экономика и бизнес
7 сентября, 15:42 UTC+3
Как сообщил глава компании Алексей Миллер, данный шаг турецкой стороны отражает ее заинтересованность в проекте и свидетельствует о переходе к его практической реализации
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Газпром" получил по дипломатическим каналам первые разрешения органов власти Турецкой Республики на реализацию "Турецкого потока" после решения о возобновлении проекта в этом году. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

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По итогам состоявшихся на прошлой неделе переговоров председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Берата Албайрака достигнута договоренность о скорейшем завершении всех необходимых подготовительных процедур для начала реализации проекта.

"Начало выдачи разрешений является позитивной новостью для "Газпрома". Данный шаг турецкой стороны отражает заинтересованность турецкого правительства в проекте "Турецкий поток" и свидетельствует о переходе к его практической реализации", - сказал Миллер, слова которого приводятся в сообщении.

О газопроводе 

Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части проекта должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км. Мощность каждой из четырех ниток газопровода планировалось в объеме 15,75 млрд кубометров. Общая стоимость проекта оценивалась в €11,4 млрд.

По итогам состоявшихся в Санкт-Петербурге в августе 2016 года переговоров президента Турции Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина было решено возобновить работу по "Турецкому потоку", создать рабочую группу и проработать дорожную карту.

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