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Росстат: зарплаты региональных чиновников в I полугодии выросла на 7,7%

Экономика и бизнес
7 сентября, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Среднемесячная зарплата гражданских служащих составила 39,1 тыс. рублей, муниципальных - 37,1 тыс. рублей
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в регионах в первом полугодии 2016 года выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, зарплата муниципальных служащих стала на 1,9% выше. Такие данные приводит Росстат.

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В частности, среднемесячная зарплата гражданских служащих составила 39,1 тыс. рублей, муниципальных - 37,1 тыс. рублей.

При этом среднемесячная заработная плата гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти за отчетный период увеличилась на 10,8% - до 33,5 тыс. рублей, зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов РФ выросла на 1,6% - до 52,8 тыс. рублей. В то же время зарплаты муниципальных работников органов местного самоуправления в январе - июне возросла на 2,7% и составила 36,6 тыс. рублей.

По данным Росстата, в государственных органах РФ на региональном уровне на конец июня 2016 года замещали должности государственной гражданской службы 675,5 тыс. человек, или 42,3% от общей численности работников, занятых в этих органах.

На должностях муниципальной службы было занято 309,2 тыс. человек, или 64,7% от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.

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