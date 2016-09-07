Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ: международные резервы РФ в августе выросли на $1,28 млрд

Экономика и бизнес
7 сентября, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Резервы составили $395,19 млрд
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Международные резервы России выросли на $1,28 млрд и на 1 сентября 2016 г. составили $395,19 млрд, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Смотрите также

ВЭБ прогнозирует укрепление курса рубля к доллару до 60 руб. в 2017 г.
Международные резервы РФ за неделю снизились на $1,3 млрд до $396,9 млрд
Международные резервы РФ за неделю повысились на $1,9 млрд, до $396,4 млрд

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты
2
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
3
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
4
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
5
Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
Темы дня
Реклама