ЦБ: международные резервы РФ в августе выросли на $1,28 млрд

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Международные резервы России выросли на $1,28 млрд и на 1 сентября 2016 г. составили $395,19 млрд, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.