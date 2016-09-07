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Google запустил русскоязычную платформу для детей на YouTube

Экономика и бизнес
7 сентября, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
На платформе уже доступны мультсериалы от анимационных студий "Анимаккорд", "Мельница", "Паровоз", "Аэроплан" и других
Материал из 1 страницы
© Christopher Furlong/Getty Images

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Компания Google запустила русскоязычное приложение для детей на видеохостинге YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе Google.

"В приложении "YouTube Детям" собрано большое количество развлекательных и обучающих роликов", - добавили в компании. Маленькие интернет-пользователи уже могут посмотреть на этой платформе такие знаменитые российские мультсериалы, как "Маша и Медведь", "Лунтик и его друзья", "Барбоскины", "Ми-ми-мишки", "Бумажки" и другие.

Сервис "YouTube Детям" доступен для планшетов и смартфонов, работающих на базе Android и iOS. "Детей сервис порадует своим ярким дизайном и разнообразными роликами, а родители по достоинству оценят функцию родительского контроля и другие полезные опции, которые сделают просмотр любимых видео более безопасным", - добавили в пресс-службе Google.

Кроме того, маленьких интернет-пользователей и их родителей ждут специальные плейлисты от российских знаменитостей - каждый месяц до конца года они будут делиться своими любимыми роликами на этой платформе. "Уже в ближайшее время в приложении появятся подборки от Наталии Водяновой и Филиппа Киркорова, звездных родителей, участвующих в проекте", - отметили в Google.

На платформе уже доступны мультсериалы от анимационных студий "Анимаккорд", "Мельница", "Паровоз", "Аэроплан" и других.

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