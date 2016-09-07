Служба по тарифам Республики Коми проверит тарифы "Т Плюс"

МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Служба по тарифам Республики Коми проверит тарифы ПАО "Т Плюс" в связи с информацией о проведении в отношении руководства группы компаний следственных действий, говорится в сообщении ведомства.

"Проведение службой Республики Коми по тарифам проверок деятельности всех действующих на территории Республики Коми организаций, входящих в структуру ПАО "Т Плюс", запланировано в 2016-2017 годах. Результаты данных проверок будут учитываться службой при установлении соответствующих тарифов", - отмечается в сообщении.

7 сентября следственные органы СК РФ по Коми возбудили уголовное дело в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО "Комплексные энергетические системы" (ЗАО "КЭС", правопреемником которого является ПАО "Т Плюс") по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). По данным следствия, взятки в сумме более 800 млн рублей давались бывшим членам правительства Коми за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий работы компании в Коми в целом.

Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года - ЗАО "КЭС Холдинг") - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Объединяет 59 электростанций, среди которых 53 ТЭЦ, четыре ГРЭС и две ГЭС. Общая установленная электрическая мощность станций "Т Плюс" более 16,1 ГВт, тепловая мощность около 60 тыс. Гкал/ час. Ежегодная выработка в группе более 60 млрд кВт/ч электроэнергии и более 100 млн Гкал тепла, обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России, клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.

Под управлением группы находится 60 электростанций, более 400 котельных и почти 18 тыс. км тепловых сетей, что позволяет ежегодно вырабатывать и подавать потребителям около 100 млн Гкал тепла и 50 млрд кВт.ч электроэнергии. На долю группы приходится более 6% от установленной мощности электростанций России, почти 5% производства электроэнергии и около 8% рынка централизованного теплоснабжения страны.

В состав группы входит консолидированная генерирующая компания ПАО "Т Плюс", объединившая активы принадлежавших "КЭС Холдингу" ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9" и ОАО "Волжская ТГК", а также единая энергосбытовая компания ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".