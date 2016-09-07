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Кехман выкупил требования "Райффайзенбанка" к группе JFC на 1,8 млн рублей

Экономика и бизнес
7 сентября, 18:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, сентября. /ТАСС
Ранее сообщалось, что бизнесмен выкупил в августе долги JFC перед ООО "Сбербанк Лизинг", Сбербанка России, ООО "Аквамарин" на сумму 22,9 млн рублей
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Владимир Кехман стал правопреемником части долгов своей группы JFC, проходящей процедуру банкротства, на сумму 1,8 млн рублей перед "Райффайзенбанком", сообщается в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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"Заменить в порядке процессуального правопреемства кредитора - ЗАО "Райффайзенбанк" с суммой требования к ЗАО "Группа Джей Эф Си" в размере 1.869.566,79 руб. основного долга на Кехмана Владимира Абрамовича", - сказано в тексте документа.

В январе Кехман также выкупил долг JFC перед "Райффайзенбанком" на 5,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Кехман выкупил в августе долги JFC перед ООО "Сбербанк Лизинг", Сбербанка России, ООО "Аквамарин" на сумму 22,9 млн рублей.

Как следует из материалов дела, с января 2015 года Кехман выкупил часть долгов своей компании у кредиторов "Сбербанк Лизинг", банков Сбербанк России, "Промсвязьбанк", "Санкт-Петербург", "Уралсиб", Райффайзенбанк на 62,9 млн рублей.

В сентябре 2015 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал группу JFC банкротом. Кехман выкупил часть долгов компании и сам стал ее кредитором. Общий объем долга, который подтвердил суд, составляет около 18 млрд рублей. В числе крупнейших банков-кредиторов Сбербанк и Банк Москвы. Компания Кехмана, который работает на руководящих постах в Михайловском театре в Петербурге и в Новосибирском театре, занималась импортом и продажей бананов.

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