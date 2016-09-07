Итоги презентации новых продуктов Apple: что нового

7 сентября в штаб-квартире Apple в Калифорнии состоялась презентация новых моделей iPhone и Apple Watch.

Мы сравнили характеристики последнего представителя 6-го поколения iPhone c новой линейкой смартфонов Apple, а также кратко сформулировали, чем Apple Watch второго поколения принципиально отличаются от своих предшественников.

* при подготовке материала были использованы фотографии: EPA/Monica Davey и Stephen Lam/Getty Images