Дорогая моя столица: что в Москве можно сделать бесплатно

Принято считать, что жить в Москве — дорогое удовольствие для среднестатистического россиянина, и высокие цены существенно ограничивают горожан в выборе образовательных курсов, вариантов досуга, салонов красоты.

Вместе с тем о многих бесплатных услугах и других возможностях сэкономить москвичи просто не знают. Что можно сделать в столице, не доставая кошелька - в материале ТАСС.

Сходить в музеи, кино, на выставку

Каждое третье воскресенье месяца — день бесплатного посещения музеев Москвы, подведомственных Департаменту культуры. Свободный вход также предусмотрен в дни зимних каникул, в "Ночь музеев" и в День города.

© Артем Геодакян/ТАСС

Посетить можно знаменитые исторические, литературные, музыкальные и художественные музеи, музеи естественных наук, а также заповедники и усадьбы. Однако в программе бесплатного посещения не участвуют федеральные музеи — Третьяковская галерея, ГМИИ имени А. С. Пушкина и др.

Скрасить свой досуг можно, не только ежемесячно отсчитывая третье воскресенье, но и отслеживая анонсы отдельных бесплатных театральных постановок, концертов, выставок.

Например, в настоящий момент на ВДНХ проходит выставка "Железные дороги России: сквозь время и расстояния", а в Центре современного искусства "Винзавод" — выставка "Больше жизни", рассказывающая об истории советского плаката.

Есть также способ сэкономить на билетах в кино: в Москве проходят бесплатные показы в кинотеатрах и библиотеках.

Например, кинотеатр "Факел" приглашает на просмотр фильма с субтитрами "Ураган: Одиссея ветра", а ЦКИ — на интерактивную "Кинолетопись города".

Информация о предстоящих мероприятиях размещена, в частности, здесь.

Любителям прогулок по Москве предлагаются пешеходные экскурсии длительностью около трех часов по самым интересным улочкам города, в том числе по знаменитым булгаковским местам или "неизведанной" Якиманке. Кроме этого, бесплатно можно совершить обзорную автобусную экскурсию по городу.

Узнать о мероприятиях можно на официальном сайте московских экскурсий.

Выучить язык и научиться играть на корейских барабанах

© Александр Саверкин/ТАСС

Без лишних затрат можно выучить иностранный язык или подтянуть языковой уровень, поинтересовавшись о наличии бесплатных курсов на профильных факультетах вузов. Также подобную услугу может оказывать культурный центр при посольстве страны, язык которой интересует.

В настоящий момент бесплатно выучить язык можно в Культурном центре имени Дж. Неру при посольстве Индии, в рамках Российско-немецкого дома, во Франко-немецком центре библиотеки им. Тургенева и т. д.

Кроме того, многие языковые центры практикуют проведение открытых уроков для желающих получить представление о предлагаемой программе. Посещая разноуровневые открытые уроки, можно не только определиться с языковыми курсами, но и поддерживать уровень владения языком.

В образовательных центрах при посольствах нередко огранизуются бесплатные занятия по игре на национальных инструментах, уроки танцев, проводятся кулинарные мастер-классы. Например, в школе "Вон Гван", работающей при посольстве Кореи, предлагают научиться традиционным корейским танцам, освоить ударные инструменты и укрепить силу духа на занятиях тхэквондо.

Узнать про 3D-технологии

Нередко в Москве проходят бесплатные лекции и мастер-классы. Например, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино организовала мастер-класс по технологиям трехмерной печати и работе 3D-принтера.

А Школа аргентинского танго "Против часовой" объявила набор в группы начинающих и приглашает на бесплатные открытые уроки.

Получить новую профессию

Овладеть новой профессией бесплатно можно в территориальных Центрах занятости населения Москвы, но пройти обучение смогут лишь граждане, имеющие статус безработных.

Подробную информацию следует уточнять у работников интересующего центра, поскольку перечень профессий меняется в зависимости от ситуации на трудовом рынке.

Среди профессий, которые можно получить в рамках госконтракта, такие как веб-программист, бухгалтер, секретарь, дизайнер интерьера, менеджер по кадрам, ландшафтный дизайнер, мастер по маникюру, парикмахер и др.

Сняться в кино в роли массовки

© Александр Рюмин/ТАСС

Для тех, кто мечтает принять участие в съемках фильма, существуют возможности сделать это без "звездных" связей.

В интернете есть некоторое количество сайтов, публикующих объявления о наборах зрителей в ток-шоу или о разовых ролях в групповых сценах. Часто прямо на площадках происходит кастинг для следующих съемок, что повышает шансы стать звездой телеэкрана.

Кроме того, это возможность даже заработать: на сайтах участников и организаторов массовок есть подраздел с платными объявлениями. Плата за участие в передаче или съемках будет небольшой, но опыт может оказаться интересным.

Объявления о наборах актеров есть, например, здесь.

Сделать прическу и макияж

© Валерий Шарифулин/ТАСС

На рынке красоты и косметологии тоже существуют бесплатные услуги. Стрижку, маникюр, праздничную укладку делают в школах парикмахеров, мастерам которых необходим профессиональный опыт.

Модели не оплачивают услуги мастеров, а платят только за расходные материалы.

В принципе, список бесплатных парикмахерских услуг ограничен лишь специализацией школы и мастерством ее учеников.

Вместе с тем визажистам необходимо тренироваться и в технике нанесения макияжа — подобного рода бесплатное предложение от косметических компаний часто можно встретить в крупных торговых центрах.

Например, объявление о наборе моделей опубликовано на сайтах школы стилистов "Персона", академии парикмахерского искусства "Долорес", академии парикмахерского искусства Cut and Сolor.

Заняться спортом

Узнать о происходящем на фитнес-рынке можно, записавшись на гостевой визит в спортивный клуб. Последние регулярно проводят дни открытых дверей с целью популяризации своей услуги. Обычно в рамках гостевого визита фитнес-центр предлагает ознакомиться с оснащением тренажерного зала, программами тренировок, посетить бассейн, сауну и т. п.

Если обойти с гостевыми визитами все ближайшие клубы, есть шанс улучшить физическую форму и войти во вкус.