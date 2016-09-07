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Источник: запрет на международные полеты "Ан" авиакомпаний РФ может вызвать ответные меры

Экономика и бизнес
7 сентября, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
"Объединенная авиастроительная корпорация" не исключает возможность обращения в госорганы страны для оценки легитимности эксплуатации парка самолетов марки "Ил" на Украине
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Ан-124-100 "Руслан"

Ан-124-100 "Руслан"

© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) может рассмотреть возможность обращения в госорганы РФ для оценки легитимности эксплуатации парка самолетов марки "Ил" на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ. Он также выразил удивление позицией украинских коллег в отношении вопросов эксплуатации самолетов марки "Ан" в России.

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"ОАК может рассмотреть возможность обращения в соответствующие государственные органы РФ для оценки легитимности эксплуатации парка самолетов марки "Ил" на Украине. Данные самолеты, принадлежащие ВВС Украины и "Украинской авиационно-транспортной компании", а это несколько десятков самолетов, эксплуатируются без разрешительных документов на продление эксплуатации с начала 2000-х годов, летая не только на Украине, но и по всему миру по заказам НАТО и ООН", - сказал собеседник агентства.

Аналогичное обращение в правительство РФ может быть направлено и от "Вертолетов России", добавил он.

В среду президент украинского концерна "Антонов" Александр Коцюба заявил, что концерн как разработчик имеет право поставить вопрос о запретах на полеты самолетов "Ан". Позже пресс-служба "Антонова" уточнила слова президента, сообщив, что компания планирует объявить небезопасными международные полеты самолетов Ан-124-100 "Руслан", которые используются в России, если их эксплуатанты откажутся от сервисного обслуживания на киевском госпредприятии.

Ан-124 "Руслан" в РФ в основном эксплуатируют компания "Волга-Днепр" и Воздушно-космические силы. Госконцерн "Антонов" в сентябре 2015 года по решению правительства Украины вышел из украинско-российского СП "ОАК-Антонов".

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