В ГД внесен законопроект об освобождении от налогов выплат волонтерам ФИФА

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона, согласно которому доходы волонтеров ФИФА освобождаются от налогообложения. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
"Законопроектом предлагается отнести к доходам, освобождаемым от налогообложения, доходы в натуральной форме, полученные волонтерами по гражданско-правовым договорам, заключенным с ФИФА, дочерними организациями ФИФА, организационным комитетом "Россия-2018", и выплаты, произведенные волонтерам по таким договорам, на возмещение понесенных ими расходов при исполнении этих договоров", - сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что в действующей редакции Налогового кодекса перечень выплат волонтерам, которые не облагаются налогом, ограничен, и включает доходы в натуральной форме: форменную одежду и другое имущество, которое получают добровольцы. "Оплаты проживания, питания и проезда волонтеров, а также компенсации издержек, понесенных ими, на данный момент облагаются налогом в общем порядке", - сообщается на сайте правительства.
Новый законопроект разработан Минспортом во исполнение правительственной гарантии в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций ФИФА в 2017 году.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.