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Apple представила iPhone 7

Экономика и бизнес
7 сентября, 22:13 дата обновления: 7 сентября, 22:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Стартовая цена составит 56 990 руб. В России продажи, как ожидается, начнутся 23 сентября
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© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Apple в ходе презентации в Сан-Франциско (штат Калифорния) представила сегодня долгожданный смартфон iPhone 7. Мероприятие в стенах комплекса Bill Graham Civic Auditorium проводил глава компании Тим Кук.

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Представляя новинку, Кук отметил, что Apple продала к настоящему моменту более 1 млрд iPhone. "Это делает iPhone самым успешно продаваемым продуктом такого типа в истории", - сказал глава корпорации. "iPhone является золотым стандартом индустрии", - сказал Кук.

Новый смартфон представлен в двух версиях - iPhone 7 с диагональю экрана 4,7 дюйма и iPhone 7 Plus с 5,5-дюймовым дисплеем. "Старшая" модель нового смартфона оснащена 12-мегапиксельной камерой с двойным объективом, обладающей возможностями оптического увеличения и постфокусировки фотографий. Фронтальная камера при этом стала 7-мегапиксельной. В "младшем" iPhone 7 второй объектив будет отсутствовать.

Без разъема для наушников

Главным отличием устройства от его предыдущих версий, стало, как и ожидали эксперты, отсутствие традиционного 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Последние теперь можно будет подключать через порт Lightning, которым оснащается техника от Apple. Для этого в комплекте с новым смартфоном будет поставляться переходник.

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Apple также представила беспроводные наушники, которые получили название AirPods. Эти наушники-вкладыши смогут сами определить, когда пользователь вставит их в уши, и автоматически подключатся к устройству. Без подзарядки они смогут работать не более пяти часов. Продажи AirPods начнутся в США в октябре по цене $159.

Новый iPhone также получил новый процессор A10 Fusion, который в Apple назвали "самым мощным" в истории мобильных телефонов. Кроме того, срок работы батареи без подзарядки в iPhone 7 составит в среднем на два часа дольше, чем в предыдущих моделях.

Внешний дизайн смартфона не претерпел заметных изменений и схож с предыдущими моделями. Однако, по словам создателей устройства, они переработали кнопку Home, расположенную внизу смартфона, заменив ее на сенсорную панель, которая сможет определять силу нажатия пальцев. iPhone 7 также получил водонепроницаемый корпус, чего не наблюдалось в предыдущих моделях.

Скоро в продаже

iPhone 7 будет поставляться в пяти цветах - золотом, серебряном, розово-золотом, а также в двух совершенно новых - темно-матовом черном и глянцевом черном. Что касается объема памяти, то корпорация, как и ожидалось, отказалась от вариантов с 16 и 64 гигабайтами. Таким образом новинки будут продаваться лишь с 32, 128 и 256 гигабайтами памяти.

Стартовая цена на младшую модель составит в США $649, на старшую - $769. В продажу в Соединенных Штатах новый смартфон поступит уже 16 сентября, а сделать предзаказ на него можно будет с 9 сентября. В России продажи, как ожидается, начнутся 23 сентября.

Цена в России

На российском сайте компании уже появилась информация о стоимости смартфона в рублях. Цена на iPhone 7 начинается от 56 990 руб., а на iPhone 7 Plus - от 67 990 руб. Однако заказать гаджет пока нельзя.

История iPhone. Досье

Корпорация Apple. Досье

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