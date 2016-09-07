Sony представила новую версию игровой приставки PlayStation 4

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Корпорация Sony представила в Нью-Йорке новую версию игровой приставки PlayStation 4 - более легкую, тонкую и эффективную с точки зрения энергопотребления модель. Презентация прошла в самом центре Манхэттена, на Таймс-сквер.

Еще одной новинкой стала приставка PlayStation 4 Pro. Она снабжена жестким диском на 1 ТБ и поддерживает разрешение 4К.

Меньшая по размерам, более легкая PlayStation 4, по данным информационного агентства Associated Press, поступит в продажу уже в сентябре. Старт продаж PlayStation 4 Pro намечен на ноябрь.