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Sony представила новую версию игровой приставки PlayStation 4

Экономика и бизнес
7 сентября, 23:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
В продажу новинка должна поступить уже в сентябре
Материал из 1 страницы
© EPA/CHRISTOPHER JUE

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Корпорация Sony представила в Нью-Йорке новую версию игровой приставки PlayStation 4 - более легкую, тонкую и эффективную с точки зрения энергопотребления модель. Презентация прошла в самом центре Манхэттена, на Таймс-сквер.

Еще одной новинкой стала приставка PlayStation 4 Pro. Она снабжена жестким диском на 1 ТБ и поддерживает разрешение 4К.

Меньшая по размерам, более легкая PlayStation 4, по данным информационного агентства Associated Press, поступит в продажу уже в сентябре. Старт продаж PlayStation 4 Pro намечен на ноябрь.

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