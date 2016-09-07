Порошенко: МВФ решил рассмотреть транш после его разговора с Лагард

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) определился с датой рассмотрения украинской антикризисной программы после его переговоров с главой МВФ Кристин Лагард.

"По итогам моего разговора с Кристин Лагард МВФ официально включил рассмотрение вопроса о предоставлении очередного транша Украине в свою повестку дня на 14 сентября", - написал глава украинского государства на своей странице в Facebook, выразив надежду на положительно решение фонда по украинской программе.

Совет директоров МВФ в среду принял решение обсудить 14 сентября украинскую антикризисную программу. Согласно уведомлению фонда, речь пойдет о завершении второго обзора программы, рассмотрении просьб Киева о поблажках в связи с несоблюдением некоторых программных критериев, а также об "изменении фазы доступа" к ресурсам МВФ.