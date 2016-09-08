Медведев представит Россию на Восточноазиатском саммите в Лаосе и проведет ряд встреч

ВЬЕНТЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, прибывший накануне во Вьентьян (Лаос), примет в четверг участие в 11-м Восточноазиатском саммите (ВАС). Медведев будет представлять РФ на саммите ВАС по поручению президента Владимира Путина.

Рабочий день начнется у российского премьера с беседы с президентом Лаоса Буннянгом Волачитом. До начала самого саммита состоится еще ряд двусторонних встреч, в том числе, с премьер-министром Новой Зеландии Джоном Ки, сообщал ранее журналистам вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.

Непосредственно программа работы саммита начнется с совместного фотографирования глав делегаций, после чего пройдет пленарное заседание, на котором выступит и премьер Медведев. Однако, по традиции, большая часть дискуссии будет носить непубличный характер.

На вторую половину дня у Медведева запланировано еще несколько отдельных встреч - с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Филиппин Родриго Роа Дутерте.

Медведев пообщается и с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, однако формат общения еще не определен.

Не исключен контакт российского премьера с президентом США Бараком Обамой, который также участвует в Восточноазиатском саммите. По словам Приходько, беседа может состояться в кулуарах ВАС, отдельной двусторонней встречи с Обамой в планах главы российского кабмина нет.

Темы Лаосского саммита

На встрече в Лаосе будут рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах финансов, энергетики и экологии, чрезвычайного реагирования, здравоохранения, образования и региональной взаимосвязанности. Участники форума обсудят пути совершенствования деятельности ВАС. Состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По итогам саммита планируется одобрить ряд совместных документов, нацеленных на развитие кооперации в сфере инфраструктуры и укрепление потенциала ВАС в борьбе с актуальными угрозами региональной безопасности. Речь, в частности, идет о декларациях ВАС по продвижению сотрудничества в области инфраструктурного развития в Восточной Азии и по вопросам миграционного кризиса и торговли людьми.

По словам Приходько, основные темы, которые может затронуть Медведев во время своего выступления на пленарном заседании в Лаосе, а также в беседах с руководителями стран ВАС - это ситуация на Корейском полуострове, борьба с ИГ (группировка запрещена в РФ), тематика изменения климата, ситуация в мировой экономике, региональная экономическая интеграция.

Вице-премьер подчеркнул, что Москва рассматривает ВАС "как ключевой элемент новой системы международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которая должна адекватно учитывать современные реалии и отвечать интересам всех без исключения государств". Он добавил, что РФ выступает за укрепление организационных начал работы ВАС. Одно из российских предложений, которое, возможно, прозвучит во Вьентьяне - создание института так называемых секторальных помощников старших должностных лиц по приоритетным направлениям деятельности форума - энергетика, финансы, образование, здравоохранение, чрезвычайное реагирование.

Представитель российского кабмина обратил внимание на необходимость дальнейшего продвижения в ВАС запущенного по инициативе России диалога по вопросам формирования региональной архитектуры безопасности. Он отметил важность и экономического взаимодействия со странами ВАС. Кроме того, Россия готовит ряд инициатив по взаимодействию со странами - участницами ВАС в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями.

Встречи "на полях" саммита

По данным вице-премьера, основной темой переговоров Медведева с президентом и премьером Лаоса станут торгово-экономические связи двух стран, требующие интенсификации. Он отметил, что "интерес к поставкам нефтепродуктов в Лаос проявляет "Роснефть", о своей готовности участвовать в проектах добычи углеводородов заявляет соответствующее структурное подразделение "Газпрома". Российская сторона заинтересована также принять участие в строительстве новых ГЭС на территории Лаоса и сейчас работает над соответствующим технико-экономическим обоснованием. С другой стороны, Москва приветствует интерес Лаоса к сотрудничеству с отечественными компаниями - "КамАЗом", "Группой ГАЗ". Еще одним направлением развития взаимодействия двух стран мог бы стать туризм.

Приходько сообщил, что с Лаосом предполагается подписание соглашения об отмене визовых формальностей (Лаос уже отменил визы для россиян, теперь РФ делает аналогичный шаг), а также "дорожной карты" по атомной энергии.

С президентом Филиппин Медведев намерен также обсудить торгово-экономические связи, развитие договорно-правовой базы, сотрудничество в энергетике, перспективы промышленной кооперации.

По его ожиданиям, экономика выйдет на первый план и на переговорах с премьер-министром Новой Зеландии. Главы кабминов двух стран будут говорить о перспективах придания нового импульса отношениям с учетом того, что Новая Зеландия не присоединилась к экономическим санкциям Запада против России, возможно и обсуждение перспектив подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕврАзЭС (РФ, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

История ВАС

Восточноазиатский саммит создан в 2005 году как форум для диалога лидеров АТР по политическим и экономическим вопросам. Традиционно саммиты ВАС проходят в привязке к саммитам АСЕАН. Сегодня в ВАС входят 18 государств: "десятка" стран АСЕАН и ее диалоговые партнеры (Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, Россия, США и Япония). Интерес к подключению к деятельности этого объединения демонстрируют Евросоюз, Канада, Монголия и Пакистан. Встречи ВАС проводятся ежегодно на высшем уровне.

Медведев принимал участие в девятом и 10-м саммитах ВАС в Нейпьидо (Мьянма) в 2014 и в Куала-Лумпуре (Малайзия) в 2015.