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Суд приступит к рассмотрению иска главы "Роснефти" к "Новой газете"

Экономика и бизнес
8 сентября, 2:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Истец просит обязать газету аннулировать публикацию на сайте, а также уничтожить номера от 1 августа, где была размещена статья "Секрет "Принцессы Ольги" о яхте
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы проведет в четверг досудебную подготовку по иску о защите чести и достоинства главы "Роснефти" Игоря Сечина к "Новой газете" из-за публикации о яхте. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

В ходе досудебной подготовки стороны выскажут свое мнение по заявленному иску, а суд назначит дату рассмотрения по существу.

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По словам Царевой, требования главы "Роснефти" аналогичны требованиям Ольги Сечиной, которая ранее также обратилась в суд. Истец просит обязать "Новую газету" аннулировать публикацию на сайте, а также уничтожить номера газеты от 1 августа этого года, где была размещена статья "Секрет "Принцессы Ольги", содержащая предположение о том, как глава "Роснефти" может быть связан с одной из самых роскошных и дорогих яхт в мире.

Ранее представители "Роснефти" сообщили о намерении подать судебный иск к "Новой газете", телеканалу "Дождь" и другим СМИ за распространение материалов, в которых содержится недостоверная информация, назвав это заказной кампанией, "развязанной в СМИ против компании и ее руководства".

Басманный суд ранее оставил без движения иск Ольги Сечиной, предоставив ей время до 31 августа устранить нарушения, допущенные при составлении искового заявления.

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