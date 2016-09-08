Торги в Токио открылись снижением котировок

ТОКИО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись в четверг снижением основных показателей.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) опустился на 0,17% до отметки 16983,66 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,24% и остановился на отметке 1346,26 пункта.

Показатели на ТФБ ушли вниз вслед за биржами США. Кроме того, на японский фондовый рынок негативно влияет курс иены, который вновь начал укрепляться по отношению к доллару. Кроме того, инвесторы ожидают выступления заместителя главы банка Японии Хироси Накасо, который может прояснить ситуацию с дальнейшей монетарной политикой властей.

"Рынок застыл в отсутствии каких-либо факторов для движения в том или ином направлении. Сильная иена продолжает оказывать большое давление на экономику Японии, в связи с чем инвесторы ждут от правительства принятия новых мер по ослаблению денежной политики", - отмечает экономист Daiwa Securities Итиро Асаи.

В начале торгов на 0,42% снизилась стоимость акций автоконцерна Toyota. Также на 0,26% подешевели акции производителя электроники Sony. Снижение стоимости бумаг на 2,16% зафиксировала крупная телекоммуникационная корпорация KDDI Corp.

На открытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне 101,82 - 101,84 иены за $1.