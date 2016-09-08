Объем внешней торговли КНР за восемь месяцев сократился на 1,8% в годовом выражении

ПЕКИН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Общий объем внешней торговли Китая снизился в январе - августе 2016 года на 1,8% в годовом выражении - до 15,37 трлн юаней ($2,3 трлн). Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе Главного таможенного управления КНР.

За указанный период китайский экспорт сократился на 1% - до 8,84 трлн юаней ($1,32 трлн), импорт упал на 2,9% - до 6,53 трлн юаней ($979 млрд). Положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 2,31 трлн юаней ($346 млрд, прирост на 5%).

В докладе сообщается, что в августе объем внешней торговли Китая с другими странами вырос на 7,9% - до 2,2 трлн юаней ($190 млрд). При этом китайский экспорт вырос в прошлом месяце на 5,9% - до 1,27 трлн юаней ($464 млрд), импорт вырос на 10,8% - до 925 млрд юаней ($138,7 млрд). Положительное сальдо внешнеторгового баланса в августе составило 346 млрд юаней ($51,9 млрд, прирост на 5,1%).

По итогам 2015 года объем внешней торговли Китая составил 24,59 трлн юаней ($3,64 трлн), что на 7% ниже аналогичного показателя 2014 года. В прошлом году объем экспорта уменьшился на 1,8% и составил 14,14 трлн юаней ($2,15 трлн). При этом импорт упал на 13,2% до 10,45 трлн юаней ($1,59 трлн).