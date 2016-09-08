Валютные резервы Китая сократились до минимума с 2011 года

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Валютные резервы Китая (без учета Гонконга, Макао и Тайваня) сократились в августе на $15,89 млрд - до $3,185 трлн. В июле снижение было не таким значительным - всего $4,1 млрд. Как сообщила в четверг газета South China Morning Post, нынешнее падение превысило прогнозы аналитиков и произошло на фоне сохраняющегося оттока капитала.

Объем валютных запасов сейчас оказался на минимальном уровне с декабря 2011 года.

"Данная статистика свидетельствует о сохраняющемся давлении на экономику, которое вызвано оттоком капитала на фоне прогнозов дальнейшего ослабления юаня", - считает старший исследователь Банка коммуникаций КНР Лю Цзянь. Он пояснил, что ускорившиеся в конце августа темпы снижения курса национальной валюты по отношению к доллару "могли усугубить отток капитала".

Эксперт ожидает, что давление из-за оттока капитала в Китае сохранится до конца года, хотя оно будет меньше, чем в прошлом году.