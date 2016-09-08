РФ и Лаос подписали меморандум по проекту строительства ГЭС "Секонг-5"

С огорода — в чемпионки: истории российских паралимпийцевСпорт 8 сентября, 7:52
Правительство РФ компенсирует пожилым людям взносы на капремонт домовЭкономика и бизнес 8 сентября, 6:44
Местами небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в московском регионеМосква 8 сентября, 6:07
Серена Уильямс в 33-й раз в карьере вышла в полуфинал турниров Большого шлемаСпорт 8 сентября, 4:51
Патриарх Кирилл прибыл на восток Чукотки и совершил молебенОбщество 8 сентября, 4:46
Hyundai готовит к запуску в РФ новые модели легковых машинЭкономика и бизнес 8 сентября, 4:42
Церемония открытия Паралимпийских игр 2016 года завершилась в Рио-де-ЖанейроСпорт 8 сентября, 4:21
Трамп: Путин в большей степени является лидером, чем ОбамаМеждународная панорама 8 сентября, 4:13
Сделка по продаже автомобиля Джона Леннона на Sotheby's в итоге не состояласьКультура 8 сентября, 3:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЬЕНТЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. ООО "Интер РАО - Инжиниринг", ООО "А-РКСЬЕНА" и Electricite du Laos - Generation Public Company подписали меморандум по проекту строительства гидроэлектростанции "Секонг-5" в Лаосе.
Документ был подписан в присутствии российского премьера Дмитрия Медведева и президента Лаоса Буннянга Ворачита.
Также было подписано соглашение о сотрудничестве между "Единой Россией" и правящей Народно-революционной партией Лаоса.