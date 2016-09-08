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РФ и Лаос подписали меморандум по проекту строительства ГЭС "Секонг-5"

Экономика и бизнес
8 сентября, 7:25 UTC+3 ВЬЕНТЬЯН ВЬЕНТЬЯН 8, сентября. /ТАСС
Документ был подписан в присутствии российского премьера Дмитрия Медведева и президента Лаоса Буннянга Ворачита
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ВЬЕНТЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. ООО "Интер РАО - Инжиниринг", ООО "А-РКСЬЕНА" и Electricite du Laos - Generation Public Company подписали меморандум по проекту строительства гидроэлектростанции "Секонг-5" в Лаосе.

Документ был подписан в присутствии российского премьера Дмитрия Медведева и президента Лаоса Буннянга Ворачита.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве между "Единой Россией" и правящей Народно-революционной партией Лаоса.

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