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Медведев встретился с премьером Новой Зеландии

Экономика и бизнес
8 сентября, 7:43 UTC+3 ВЬЕНТЬЯН ВЬЕНТЬЯН 8, сентября. /ТАСС
Премьер-министры обсудят в первую очередь торгово-экономические связи двух стран
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ВЬЕНТЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, принимающий участие в Восточноазиатском саммите, провел встречу со своим коллегой из Новой Зеландии Джоном Ки. В присутствии журналистов главы правительств двух стран обменялись приветствиями на английском языке, беседа продолжилась за закрытыми для представителей СМИ дверями.

Как ранее сообщил журналистам вице-премьер Сергей Приходько, премьер-министры РФ и Новой Зеландии обсудят в первую очередь торгово-экономические связи двух стран. Он напомнил, что Новая Зеландия не присоединилась к экономическим санкциям Запада против России, что дает возможность расширить экономические контакты. Также, по мнению Приходько, может быть затронута тема перспектив подписания соглашения о зоне свободной торговли между ЕврАзЭС (РФ, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) и Новой Зеландией.

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Персоны
Ки, Джон Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия Новая Зеландия
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