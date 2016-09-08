Медведев встретился с премьером Новой Зеландии

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ВЬЕНТЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, принимающий участие в Восточноазиатском саммите, провел встречу со своим коллегой из Новой Зеландии Джоном Ки. В присутствии журналистов главы правительств двух стран обменялись приветствиями на английском языке, беседа продолжилась за закрытыми для представителей СМИ дверями.
Как ранее сообщил журналистам вице-премьер Сергей Приходько, премьер-министры РФ и Новой Зеландии обсудят в первую очередь торгово-экономические связи двух стран. Он напомнил, что Новая Зеландия не присоединилась к экономическим санкциям Запада против России, что дает возможность расширить экономические контакты. Также, по мнению Приходько, может быть затронута тема перспектив подписания соглашения о зоне свободной торговли между ЕврАзЭС (РФ, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) и Новой Зеландией.