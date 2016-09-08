В ГД поступит законопроект о восстановлении ипотечных накоплений военных

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, предусматривающий право военных, которые были участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения, на восстановление накоплений. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Законопроектом предусматривается восстановление накопительных взносов бывшим участникам накопительно- ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, уволенным с военной службы по уважительным причинам, при заключении ими новых контрактов о прохождении военной службы", - говорится в документе.

Отмечается, что военнослужащие будут также освобождены от начисления процентов при возврате средств целевого жилищного займа.

Предполагается, что реализация законопроекта позволит снизить долговую нагрузку на военнослужащих и будет способствовать возврату средств целевого жилищного займа в федеральный бюджет теми из них, кто не заключат в дальнейшем новые контракты о прохождении военной службы.

Законопроект был подготовлен Министерством обороны РФ.