Прожиточный минимум в Москве во втором квартале 2016 года вырос на 341 рубль

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Величина среднего прожиточного минимума в Москве за второй квартал этого года утверждена в размере 15 382 рубля, что на 341 рубль больше, чем в первом квартале. Как сообщили в столичной мэрии, соответствующее постановление городского правительства подписал мэр Сергей Собянин.
"Прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 17 561 руб.( в первом квартале - 17 130), для пенсионеров - 10 883 руб. (10 623), для детей - 13 259 рублей (13 198)", - уточнил представитель мэрии.
Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов. Именно из этой суммы рассчитываются дотации малоимущим и другим социально незащищенным слоям граждан.