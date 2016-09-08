Китай увеличил импорт нефти за 8 месяцев на 13,5%

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ПЕКИН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай за январь - август 2016 года импортировал 250,45 млн тонн нефти, что на 13,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе Главного таможенного управления КНР.
Из них в августе импортировано 32,85 млн тонн нефти.
В документе отмечается, что за восемь месяцев текущего года Китай увеличил импорт газа на 17%, до 33,84 млн тонн (46,35 млрд кубометров). В прошлом месяце объем импорта газа составил 3,34 млн тонн (4,57 млрд кубометров).
По итогам января - августа Китай сократил объем импорта нефтепродуктов на 4,5%, до 19,56 млн тонн, из них в августе китайские компании импортировали 2,02 млн тонн нефтепродуктов.