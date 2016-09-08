Первый полноценный полет Ка-62 намечен на конец 2016 года

АРСЕНЬЕВ /Приморский край/, 8 сентября. /ТАСС/. Первый полноценный полет среднего многоцелевого вертолета Ка-62, как ожидается, состоится в конце 2016 года. Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" Александр Михеев.

"Мы надеемся, что до конца 2016 года Ка-62 совершит свой первый полет. Этот вертолет готов к первому полету на 90%", - сказал он.

По его словам, завод "Прогресс" в Приморье изготовил уже три опытных образца Ка-62. "Скоро будет четвертый", - добавил глава холдинга.

Впервые опытный образец нового вертолета поднялся в воздух в конце апреля. Как рассказали в "Вертолетах России", машина выполнила "отрыв от земли" с целью оценки ее общей работоспособности и проверки основных систем.

Ка-62 разработан для выполнения широкого круга задач, включая перевозку пассажиров, участие в спасательных операциях, работу в интересах нефтегазовой отрасли. Он может перевозить до 15 человек либо 2,5 тонны груза.