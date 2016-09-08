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Свыше 20 сел Приамурья лишены сотовой связи, для ее обеспечения нужно 6,5 млн рублей

Экономика и бизнес
8 сентября, 9:25 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 8, сентября. /ТАСС
Операторы сотовой связи не могут самостоятельно решить эту проблему: строительство объектов сотовой связи окупается, если в населенном пункте более 500 человек
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Сотовая связь отсутствует в 21 селе Амурской области с населением в 3,5 тыс. жителей. Для ее обеспечения необходима установка базовых станций стоимостью около 6,5 млн рублей. Власти региона рассчитывают решить эту проблему вместе с операторами, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"В регионе из 629 населенных пунктов устойчивой сотовой связью обеспечены 582. В 21 населенном пункте населением 3464 человека сотовая связь отсутствует полностью, в 26-и с 4 тыс. жителей - связь неустойчивая. <…> По предварительной информации, для обеспечения сотовой связью сел, где ее нет, необходима установка базовых станций стоимостью около 6,5 млн рублей. В тех селах, где связь неустойчивая, достаточно установки усилителя сигнала общей стоимостью 3,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Операторы сотовой связи, по данным пресс-службы, не могут самостоятельно решить эту проблему: строительство объектов сотовой связи окупается, если в населенном пункте более 500 человек.

"У меня предложение: по населенным пунктам выверить затраты, посмотреть, где можно удешевить, сделать план взаимодействия между всеми сторонами. Мы в областном бюджете предусмотрели расходы, необходимые для установления связи в наших селах", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Козлова. Он поручил отработать основные моменты до середины ноября, чтобы ко второму чтению областного бюджета понять, сколько средств необходимо на эти цели.

Отсутствие связи - давняя проблема Приамурья. Но ее решение затруднили наводнение 2013 года, паводки и лесные пожары. При этом, по словам Козлова, "неправильно, что теперь с амурской земли взлетают ракеты, а по телефону позвонить из некоторых точек области невозможно".

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